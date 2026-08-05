Alza del dólar y falta de diésel encarecen productos de la canasta familiar

El alza del dólar y la escasez de diésel comenzaron a reflejarse en algunos productos de la canasta familiar, principalmente en abarrotes, lácteos y otros insumos de consumo diario.

Comerciantes señalaron que la variación del tipo de cambio afecta a empresarios, importadores y distribuidores, debido a que varios insumos son adquiridos en dólares.

“Nos afecta, porque en vez de bajar o tener estabilidad, cada día sube el dólar. Los mismos empresarios se ven afectados porque compran en dólares los insumos”, indicó una comerciante.

Harina llega hasta Bs 320 el quintal

Uno de los productos con mayor incremento es la harina, cuyo precio actualmente oscila entre Bs 310 y Bs 320 por quintal.

Según los vendedores, antes de los problemas actuales el quintal se encontraba entre Bs 250 y Bs 260.

“Ahora está a 310, 320. Ha subido la harina, especialmente por el diésel y porque el dólar está subiendo”, señaló una comerciante.

Transporte también incide en los precios

Los comerciantes explicaron que el incremento no responde únicamente al dólar, sino también a la falta de combustible, que afecta el traslado de mercadería y encarece los costos logísticos.

Indicaron que los transportistas también elevaron el costo del traslado por quintal, debido a las dificultades para conseguir diésel.

Aceite también registra incremento

Otro producto que reporta variación es el aceite. De acuerdo con el testimonio de comerciantes, el aceite a granel subió de Bs 16 a Bs 17.

“El aceite de 5 litros, el aceite a granel, ha subido. Antes estaban dando a 16, ahora está a 17”, señalaron.

Preocupación en mercados

La situación genera preocupación entre vendedores y compradores, debido a que los productos afectados forman parte del consumo diario de las familias.

Los comerciantes advierten que, mientras no exista estabilidad en el tipo de cambio y en el abastecimiento de combustibles, los precios podrían continuar con tendencia al alza

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