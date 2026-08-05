Cívicos ven positivo reducción de ministerios, pero piden cifras del ahorro económico

El Comité Pro Santa Cruz se pronunció sobre los cambios anunciados en el gabinete del presidente Rodrigo Paz y señaló que la reducción de ministerios deben reflejar un ahorro económico real.

El vicepresidente cívico Agustín Zambrana afirmó que la medida puede ser positiva siempre que implique una disminución efectiva del gasto público.

“Siempre es positivo la reducción para saber que se está reduciendo también el gasto. Pero queremos saber cuál es esa reducción real”, manifestó Zambrana.

El dirigente cuestionó que la eliminación de una cartera pueda ser considerada un ahorro si las funciones son trasladadas a otro ministerio sin una disminución presupuestaria.

“Decir se reduce un ministerio, pero aumentarle carteras a otro ministerio no es reducción, es viveza”, sostuvo.

Zambrana pidió al Gobierno transparentar los resultados económicos de estos cambios y precisar cuánto dinero se logrará ahorrar.

“No nos digan porcentaje, no nos digan 2, 3, 4 o 5 por ciento; no, en dinero. ¿Cuánto dinero realmente se está logrando reducir?”, señaló.

Asimismo, consideró que la modificación del gabinete debe estar acompañada de políticas de Estado que permitan una transformación más profunda en el funcionamiento del aparato público.

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