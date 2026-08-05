Roboré activa alerta naranja por riesgo de incendios forestales y prohíbe quemas

El municipio de Roboré se encuentra en alerta naranja por el riesgo de incendios forestales. Ante esta situación, las autoridades locales activaron medidas preventivas y recordaron que está prohibido realizar quemas o chaqueos, tanto en el área urbana como en las comunidades.

El alcalde de Roboré, Richard Gonzales, explicó que hasta el momento no se registraron incendios de gravedad, aunque se identificaron algunas quemas realizadas por comunarios que fueron controladas oportunamente.

“No hemos tenido ningún incidente grave. Algunas quemas o chaqueos que hacen los comunarios son controlables todavía, pero se les va indicando y se les dice que no pueden hacer en esta época ninguna quema ni chaqueo”, señaló la autoridad municipal.

Gonzales advirtió que las condiciones climáticas, principalmente la presencia de fuertes vientos, pueden provocar que un incendio se propague rápidamente, por lo que pidió responsabilidad a la población.

El alcalde indicó que el municipio permanece en alerta constante y cuenta con personal preparado para atender emergencias; sin embargo, reconoció que existen limitaciones en cuanto a equipamiento y capacidad de respuesta inmediata.

“Tenemos equipo, tenemos los elementos que se están preparando, tenemos gente para eso, pero no son todos. En una comunidad hay unos cuatro, unos cinco; aquí en Roboré tenemos unos seis”, explicó.

Entre las principales dificultades, mencionó la falta de un carro bombero, lo que limita la reacción inmediata ante un incendio de gran magnitud. “Lo que no tenemos es un carro bombero. No tenemos cómo hacer de inmediato la reacción”, manifestó Gonzales.

Las autoridades municipales mantienen la alerta naranja y exhortan a la población a evitar cualquier tipo de quema para reducir el riesgo de incendios forestales en la región.

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