¡No esperes al desastre! Claves para prevenir incendios a tiempo

Un incendio puede comenzar en segundos y convertirse rápidamente en una emergencia de gran magnitud. Ya sea en una vivienda, una fábrica o un área forestal, los riesgos aumentan cuando no existen medidas de prevención, protocolos de seguridad o una respuesta oportuna.

En Santa Cruz, el reciente incendio registrado en una fábrica de pinturas del Parque Industrial, que demandó más de 20 horas de trabajo para ser controlado debido a la presencia de productos inflamables y químicos, volvió a evidenciar la importancia de estar preparados ante este tipo de situaciones.

A esto se suma la temporada crítica de incendios forestales, con diferentes focos activos que afectan áreas protegidas y zonas de vegetación seca, generando una alerta permanente.

Un bombero voluntario explicó que, aunque todos los incendios tienen un mismo origen —la presencia de fuego fuera de control—, las causas y la forma de combatirlos son diferentes dependiendo del lugar donde se desarrollan.

Incendios en viviendas: fallas eléctricas y descuidos entre las principales causas

Dentro de los domicilios, las fallas eléctricas se encuentran entre las principales causas de incendios. La sobrecarga de enchufes, el uso de extensiones o adaptadores múltiples y las instalaciones que no fueron diseñadas para soportar la demanda actual de energía pueden provocar calentamiento, cortocircuitos y posteriormente un incendio.

“En una toma colocan los famosos robacorrientes y ahí enchufan un montón de cosas. Por lo general se calienta debido a la demanda y provoca corto circuito y por ende el comienzo del incendio”, señaló el bombero.

Otro punto de riesgo está en la cocina, donde el fuego, el aceite y el gas pueden generar emergencias en cuestión de segundos. Dejar una olla sin supervisión, olvidar alimentos en la hornilla o utilizar mangueras deterioradas en las conexiones de gas son situaciones que pueden terminar en un incendio.

Foto: Bomberos Voluntarios Fundasol (Facebook)

El bombero explicó que, en caso de producirse un incendio por aceite, nunca debe utilizarse agua para apagarlo, ya que esto puede provocar que las llamas se expandan. Lo recomendable es cubrir el recipiente con una tapa para cortar el suministro de oxígeno y sofocar el fuego.

Además, saber cómo reaccionar durante los primeros minutos puede marcar la diferencia entre controlar una emergencia o lamentar una tragedia. El bombero indicó que únicamente cuando el incendio es incipiente y puede controlarse de forma segura se debe intentar apagarlo. Si el fuego continúa creciendo, la prioridad cambia inmediatamente.

"Si no se puede controlar dentro de los primeros 30 segundos o un minuto, hay que evacuar inmediatamente la casa porque ya corre riesgo tu vida", afirmó.

Antes de abandonar la vivienda, recomendó cerrar la puerta del ambiente donde se originó el fuego para retrasar su propagación. Si las condiciones lo permiten, también aconseja cortar la energía eléctrica desde el interruptor principal y llamar inmediatamente a los bomberos.

En caso de una fuga de gas, la recomendación es diferente. "Lo primero que hay que hacer es abrir puertas y ventanas para que haya circulación de aire, salir afuera, cortar la electricidad y llamar a emergencias", explicó.

Fábricas: materiales inflamables aumentan la complejidad de la emergencia

Las emergencias industriales presentan un grado de complejidad mucho mayor debido a la cantidad de materiales que pueden encontrarse dentro de una planta o fábrica. Además de las fallas eléctricas, uno de los factores que más preocupa es el incumplimiento de las normas de seguridad.

"Muchas veces es el exceso de confianza. Cada empresa tiene que seguir al pie de la letra los parámetros de seguridad que maneja", sostuvo.

Foto: Gobernación de Santa Cruz

El bombero explicó que todas las industrias deberían realizar mantenimiento preventivo de sus instalaciones eléctricas, maquinaria y sistemas de seguridad, además de capacitar permanentemente a su personal para responder ante una emergencia.

"Cada empresa tiene que tener su plan de seguridad, mantenimiento predictivo de máquinas, equipos y todo lo relacionado a la manipulación de materiales", agregó.

En incendios como el ocurrido en la fábrica de pinturas, el combate del fuego requiere agentes especializados y no únicamente agua. "Si manejan combustibles, disolventes o alcoholes se necesita otro tipo de agente para combatir ese incendio, no solamente agua", indicó.

Incendios forestales: evitar acciones que puedan iniciar el fuego

Mientras los incendios urbanos e industriales generan preocupación por el riesgo a personas e infraestructura, los incendios forestales representan una amenaza para áreas protegidas, comunidades y ecosistemas.

De acuerdo con la información brindada por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), más del 50% de los focos de calor se concentran en el departamento de Santa Cruz, donde fueron detectados 43 puntos calientes.

Foto: Gobernación de Santa Cruz

Los municipios de Carmen Rivero Tórrez, San José de Chiquitos y San Ignacio de Velasco concentran el mayor monitoreo debido al riesgo de nuevos incendios forestales, tomando en cuenta que durante el mes de julio se atendieron 32.

La Fundación Alas Chiquitanas presentó un manual enfocado en la prevención y denuncia de delitos contra los bosques en Bolivia, con el propósito de articular acciones junto a diversas instituciones. El documento expone los pasos requeridos para sentar un recurso formal, precisando los elementos probatorios necesarios y los canales institucionales a los cuales se debe acudir.

Equipos básicos para prevenir y responder

Para una vivienda, los bomberos recomiendan contar con elementos que permitan actuar durante los primeros minutos de una emergencia.

“Lo ideal sería tener un sensor de humo, pero lo básico sería tener al alcance un extintor tipo ABC de polvo químico seco de 2,5 kilos para adelante”, explicó.

En el caso de las empresas, los equipos deben estar definidos según los riesgos existentes. Una industria que trabaja con químicos o combustibles necesita sistemas especializados, además de capacitación constante del personal.

Los incendios en casas, fábricas y bosques tienen diferentes causas y consecuencias, pero todos dejan una misma enseñanza: la prevención, el cumplimiento de normas de seguridad y la preparación adecuada pueden marcar la diferencia para evitar que una emergencia termine en una tragedia.

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