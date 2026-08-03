¿Viajarás este fin de semana largo? Conoce los requisitos y cómo tramitar el permiso de viaje para menores

Con el próximo feriado largo del 6 y 7 de agosto unido al fin de semana, las terminales terrestres y aéreas del país se preparan para un flujo masivo de pasajeros. Ante este panorama, los padres de familia deben tener en cuenta que el permiso de viaje para menores de edad es un requisito legal, obligatorio y totalmente gratuito, diseñado para prevenir la trata y tráfico de personas.

¿Cuándo es obligatorio el permiso de viaje?

Las Defensorías de la Niñez y Adolescencia (DNA) del eje central recuerdan que la exigencia de este documento varía según las personas que acompañen al menor durante el trayecto interdepartamental o internacional:

Viaja con ambos padres: NO necesita tramitar ningún permiso. Solo deben portar las Cédulas de Identidad originales de los padres y del menor, o el Certificado de Nacimiento para comprobar la filiación directa.

Viaja con un solo progenitor: SÍ requiere permiso. El padre o madre que no viaja debe autorizar formalmente la salida.

Viaja con terceros o solo: SÍ requiere permiso. Ambos padres deben firmar y autorizar el viaje del menor ante la autoridad competente.

Requisitos principales según la situación

Para realizar el trámite presencial en las terminales, se deben presentar todos los documentos en original y dos fotocopias legibles:

Con uno de los padres (Ambos presentes): Cédula de Identidad (C.I.) original y copias del menor y de ambos padres. Presencia física de los dos progenitores para firmar.

Con uno de los padres (Progenitor ausente): Cédula de Identidad original y copias del menor y del padre presente. Autorización firmada o manuscrita del progenitor ausente. Si no hay autorización: Presentación de 2 testigos o garantes con sus C.I. originales y copias para firmar una declaración jurada.

Con un tercero o familiar (Tíos, abuelos, etc.): Cédula de Identidad original y copias del menor, de ambos padres y del acompañante asignado. Presencia física de los padres y del acompañante para la firma.

Casos Especiales (Fallecimiento o tutoría): Por fallecimiento: Certificado de Defunción original del progenitor fallecido. Por tutela legal: Sentencia judicial ejecutoriada o poder notariado vigente.



Trámites diferenciados y modalidades digitales por municipio

Aunque la base legal nacional es la misma (Ley 548 del Código Niña, Niño y Adolescente), cada alcaldía ha implementado herramientas tecnológicas y variaciones operativas propias:

Cochabamba (Sistema 100% Virtual): Es la ciudad más adelantada en digitalización. Mediante el portal Innova Cochabamba , los padres con Ciudadanía Digital y Firma Digital habilitadas pueden tramitar el permiso desde un celular o computadora sin hacer filas, obteniendo un código QR válido. Nota: Si un progenitor está ausente sin autorización, exige estrictamente dos testigos (un familiar y un vecino con factura reciente de luz o agua).

La Paz (Modelo Híbrido): Utiliza la plataforma iGob 24/7 para realizar el pre-registro de datos y destinos en línea. Sin embargo, el documento impreso debe ser presentado y sellado obligatoriamente de forma física en las ventanillas de las terminales.

Santa Cruz (Asistencia con Código QR): Cuenta con herramientas digitales de descarga para formularios y cartas de autorización mediante códigos QR. La validación final se procesa de manera presencial en la Terminal Bimodal, donde comúnmente se solicitan requisitos adicionales como fotografías impresas del menor o de la estructura familiar.

Horarios de atención en las terminales del eje central

Se recomienda realizar el trámite con un mínimo de 24 a 48 horas de anticipación para evitar filas y contratiempos con la salida de su bus:

Terminal de Buses La Paz / Minasa: Lunes a viernes: 07:00 a 23:00 Sábados, domingos y feriados: 09:00 a 17:00

Terminal de Buses Cochabamba: Lunes a viernes: 06:00 a 22:00 Sábados: 08:00 a 20:00 Domingos: 08:00 a 14:00

Terminal Bimodal (Santa Cruz): Lunes a domingo: 08:00 a 16:00 (las oficinas centrales de la DNA en la ciudad extienden su atención hasta la medianoche).



Advertencia: Los controles policiales y de las defensorías son estrictos en todas las terminales terrestres y aéreas del país durante este feriado largo. Las empresas de transporte que permitan el viaje de menores sin la autorización correspondiente se exponen a drásticas sanciones y multas económicas.

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