El talento y la tradición cobran vida en el inicio oficial del Festival Danzarte 2026

Esta noche arrancó oficialmente el Festival Danzarte 2026, marcando el inicio de un despliegue cultural de primer nivel en el país. El emblemático encuentro, denominado ‘Nuestra Esencia’, reúne nuevamente a los exponentes más destacados del talento artístico dentro del territorio nacional.

Durante seis jornadas consecutivas, más de 250 agrupaciones provenientes de diversas regiones del país demostrarán su apasionado dominio del escenario. Se prevé la participación masiva de unos 4.000 bailarines que llenarán de color, ritmo y emoción las instalaciones del Coliseo Polideportivo de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM).

Celebración de identidad

Esta edición busca resaltar la fuerza del arte en movimiento como un vínculo generacional enfocado en rescatar las tradiciones y la identidad boliviana. A través de propuestas creativas y variadas, los distintos grupos se presentan ante el público con rutinas preparadas bajo rigurosos criterios de disciplina y entrega.

El certamen promete ofrecer noches cargadas de energía donde cada coreografía transmite una historia distinta, permitiendo el disfrute directo a través de la señal televisiva de Red Uno. Para apreciar los momentos más destacados de la velada de apertura, estas son las imágenes más destacadas:

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