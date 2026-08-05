Las estudiantes que la pasada semana protagonizaron dos bochornosas peleas en las inmediaciones de sus unidades educativas, tanto en el centro de la ciudad como en la zona sur, ya reanudaron sus actividades escolares regulares. Sin embargo, su retorno se realiza bajo un estricto protocolo de seguimiento y medidas de protección activadas por la Alcaldía de Cercado y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

María René Morales, jefa de la Defensoría de la Niñez, confirmó que las menores siguen asistiendo a sus labores académicas al tratarse de conflictos asociados a la edad, aunque recalcó la gravedad de la violencia entre pares.

"Nuestros adolescentes actualmente no logran contener ni gestionar sus emociones, ya sean negativas o de impulsos que las llevan a actuar así. En ese entendido, desde el área de prevención estamos llevando a cabo talleres", explicó Morales.

Para evaluar el entorno escolar de las involucradas, la Defensoría solicitó informes detallados a los directores de las distintas unidades educativas sobre su conducta y desempeño académico. Asimismo, se coordinan acciones con las autoridades de Educación y se mantiene una vigilancia constante en los establecimientos para resguardar la seguridad de la comunidad estudiantil.

Antecedentes penales y entorno disfuncional

En medio de las indagaciones, la Defensoría dio a conocer un dato revelador: una de las adolescentes implicadas en la pelea del centro de la ciudad afronta un proceso legal por un caso de agresión sexual ocurrido a principios de este año en su propio colegio.

Por este hecho, la menor cuenta con medidas socioeducativas dictadas por el juez, las cuales incluyen internamiento domiciliario con permiso exclusivo para asistir a la escuela. Morales detalló que la estudiante muestra comportamientos disfuncionales vinculados a un entorno familiar ausente:

Evaluación multidisciplinaria: El área legal de la Defensoría coordina con la jueza del caso y elabora informes psicosociales para determinar los pasos a seguir con la adolescente.

Problemática familiar: Se investiga la situación en su hogar, ya que la menor provendría de una familia disfuncional donde los padres no asumen la responsabilidad debida, factor determinante en su conducta agresiva.

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