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¡Cochabamba se viste de fiesta! Conoce la agenda de actos cívicos y ferias para el fin de semana largo

Desfiles, gastronomía y rutas turísticas por los 201 años de la gesta patria marcan la oferta para cochabambinos y visitantes durante los próximos días.

Milen Saavedra

04/08/2026 22:42

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¡Cochabamba se viste de fiesta! Conoce la agenda de actos cívicos y ferias para el fin de semana largo. Foto: APG.
Cochabamba, Bolivia

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Cochabamba arranca los festejos patrios con una variada programación cívica y una atractiva oferta turística. Con motivo de los 201 años de la independencia de Bolivia, las autoridades departamentales alistan los actos oficiales, mientras los municipios se preparan para recibir a miles de visitantes durante el fin de semana largo.

¿Sabías que la agenda incluye desde desfiles escolares y de teas hasta gastronomía tradicional en el valle y el trópico? Aquí te presentamos el cronograma de actividades para que te organices y disfrutes de estos días festivos.

Cronograma de actos oficiales por los 201 años de Bolivia

Juan Carlos Jiménez, representante de Cultura de la Gobernación, dio a conocer los detalles de las ceremonias cívicas:

Miércoles 5 de agosto

  • 08:00 — Primer desfile cívico escolar (Dirección Distrital Cochabamba 2).

  • 09:00 — Segundo desfile escolar (Dirección Distrital Cochabamba 1).

  • 15:00 — Sesión de Honor de la Asamblea Legislativa Departamental en la Casa Departamental de Culturas.

  • 18:30 — Tradicional desfile nocturno de teas por las principales calles de la ciudad.

Jueves 6 de agosto

  • Primeras horas — Ofrenda floral al pie de los monumentos patrios.

  • 14:00 — Gran Desfile Cívico Institucional, como acto central del aniversario patrio.

¿Planes para el fin de semana largo? Conoce la oferta turística y gastronómica

Aprovechando el feriado nacional, la Gobernación en coordinación con distintos municipios habilitó rutas turísticas especiales y ferias regionales para impulsar el turismo interno.

  • Feria Internacional del Pescado en Villa Tunari (Trópico): Se proyecta como el destino más requerido de la semana. Los visitantes podrán disfrutar de la gastronomía fluvial y los atractivos naturales de la región tropical.

  • Feria de la Wathia y el Chhalaku en Arani: El domingo, este municipio valluno invita a degustar la tradicional wathia preparada bajo tierra y presenciar la costumbre ancestral del trueque (chhalaku).

  • Fexpo Aiquile: El municipio aiquileño abre sus puertas con una exposición económica, cultural y artesanal.

  • Feria del Trigo en Totora: Una parada imperdible en la pintoresca ciudad colonial para conocer la producción triguera y la repostería local.

Mira la programación en Red Uno Play

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