La noche de este martes 4 de agosto, el Banco Central de Bolivia (BCB) estableció de manera oficial el nuevo tipo de cambio para el dólar estadounidense, aplicando los lineamientos del esquema de dólar flexible. La nueva disposición monetaria entrará en vigencia en todo el territorio nacional a partir de las 00:00 horas de este miércoles 5 de agosto.

De acuerdo con el informe emitido por la entidad financiera matriz, la divisa extranjera se fijó en Bs 12,02.

Sigue a la baja: El BCB fija la nueva cotización oficial para este miércoles

Evolución del tipo de cambio en la semana

Esta cotización refleja una tendencia a la baja en comparación con los valores registrados en los días precedentes.

Lunes: El Tipo de Cambio Oficial (TCO) se encontraba establecido en Bs 12,13 .

Martes: La cotización se ajustó y definió en Bs 12,08 .

Miércoles (nuevo valor): El dólar pasará a cotizarse en Bs 12,02.

Con la implementación de este esquema de fluctuación, el BCB continúa actualizando los valores de referencia para la moneda extranjera conforme a los parámetros técnicos establecidos, los cuales rigen de manera obligatoria en todas las transacciones financieras del territorio nacional.

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