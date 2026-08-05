Restablecen la energía en Palmasola tras un apagón; investigan una posible fuga de reos

Un apagón registrado la madrugada de este miércoles en el centro penitenciario de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, provocó un importante despliegue policial por aire y tierra, además de generar preocupación entre los vecinos de la zona ante la versión de una presunta fuga de reos.

En redes sociales comenzaron a circular fotografías en las que se observa una soga que aparentemente cuelga desde el muro interno de la cárcel cruceña hacia la calle. Las imágenes incrementaron las especulaciones sobre una supuesta fuga de internos; sin embargo, hasta el momento esta versión no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

El corte de energía dejó momentáneamente sin electricidad parte del penal, lo que movilizó a patrullas y efectivos policiales para resguardar el perímetro mientras se realizaban verificaciones al interior del recinto.

Minutos después, el servicio eléctrico fue restablecido; sin embargo, la presencia policial se mantuvo en los alrededores de Palmasola mientras las autoridades continuaban con las inspecciones para establecer las causas del apagón y descartar cualquier incidente.

De acuerdo con testimonios de vecinos, durante el corte de energía se observó un inusual movimiento de patrullas y personal policial, lo que incrementó la incertidumbre sobre una posible fuga de internos. No obstante, hasta el momento ninguna autoridad ha confirmado esa versión.

Se espera que en las próximas horas el comandante departamental de la Policía, el director de Régimen Penitenciario o el Ministerio de Gobierno emitan un informe oficial para esclarecer lo sucedido al interior del penal y confirmar si el apagón estuvo relacionado con algún hecho irregular.

Por ahora, el caso continúa en desarrollo y las autoridades mantienen las labores de verificación dentro y fuera del recinto penitenciario.

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