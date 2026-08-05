Familiares y vecinos exigen justicia tras brutal feminicidio en Warnes

Familiares y amigos de Melvi M. Bo., víctima de feminicidio en Warnes (Santa Cruz), exigen que el delito no quede impune. “Era una persona muy alegre. Ella bailaba cada carnaval, en cada evento, hacía su baile morenada. Era una persona muy, pero muy respetuosa, sobre todo muy querida por nosotros y por la gente”, expresó la sobrina de la víctima al recordar su memoria.

Un historial de presuntas agresiones continuas

De acuerdo al testimonio de sus allegados, la mujer se ganaba la vida trabajando en un taller de parchado de llantas en Satélite Norte, donde presuntamente padecía severos maltratos físicos a manos de su pareja, hoy aprehendida.

La misma sobrina reveló la gravedad de estos episodios indicando que “personalmente yo tengo videos, imágenes, fotos, cómo la dejaba golpeada, con los ojos morados, cómo la arrastraba, incluso cómo la chicoteaba”.

El lamentable hallazgo ocurrió cuando varios niños que caminaban por el sector notaron la escena e informaron a sus padres.

“Siempre tenemos vecinos acá y unos niños pasan y se percatan que estaba mi tía medio colgada. Y ellos se asustaron, obviamente que fue y reportaron a sus padres. Y así sucesivamente fueron y avisaron. Avisaron a los vecinos y nos avisaron a nosotros”, detalló la allegada sobre el momento del descubrimiento.

Avances en la investigación oficial

Ante la situación, los habitantes del barrio se unieron en una sola voz exigiendo: “¡Queremos justicia! ¡Que vaya a Palmasola!”. Por su parte, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) acudieron al lugar para entrevistar a testigos y recabar elementos que permitan esclarecer totalmente este lamentable hecho.

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