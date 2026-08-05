Hoy en Sucre, Gobierno y gobernadores analizan la ruta de cuatro puntos para el 50-50

Las mesas técnicas instaladas en Sucre entre el Gobierno nacional y representantes de las gobernaciones cerraron este martes con acuerdos preliminares sobre una hoja de ruta que busca transformar la relación financiera y competencial entre el nivel central y los gobiernos subnacionales.

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, informó que el trabajo se estructuró en cuatro ejes: eliminar las condicionalidades del gasto, revisar la distribución de los ingresos, implementar mecanismos de alivio de deuda y modificar el marco legal que, según el Ejecutivo, restringe las autonomías departamentales y municipales.

"Ha sido una reunión muy productiva. Ya existe una ruta crítica con cuatro puntos fundamentales", afirmó la autoridad.

El documento conclusivo será presentado este miércoles 5 de agosto en la reunión entre el presidente Rodrigo Paz Pereira y los gobernadores en Sucre.

Condicionalidad del gasto

El primer acuerdo apunta a eliminar las obligaciones que, durante anteriores administraciones, obligaban a las gobernaciones a cubrir con recursos propios gastos definidos por el nivel central.

Entre los ejemplos mencionó el pago del prediario y el bono de vacunación, compromisos que el Gobierno asumirá progresivamente.

Espinoza sostuvo que estas disposiciones vulneran la autonomía financiera de las regiones y confirmó que se trabaja en proyectos de ley para eliminarlas de forma gradual.

“Esto, evidentemente, es un acto violatorio de la autonomía. El Gobierno central está de acuerdo con eso y estamos avanzando con distintas propuestas de ley; vamos a tener que consensuarlas y armonizarlas”, indicó.

Criterios de distribución de los ingresos

El segundo eje propone revisar los criterios con los que actualmente se distribuyen los recursos entre gobernaciones y municipios.

Si bien la población seguirá siendo un factor importante, el Gobierno plantea incorporar variables como el esfuerzo fiscal, la eficiencia en la gestión, la justicia distributiva y la estabilidad de las cuentas públicas.

El objetivo es construir un sistema que refleje mejor las capacidades y necesidades de cada departamento.

Mecanismos de alivio de deuda

Otro de los acuerdos busca atender la situación financiera de gobernaciones y alcaldías que enfrentan problemas de liquidez debido al elevado pago de deudas heredadas.

El ministro recordó que la Ley del Presupuesto incorpora un programa de readecuación financiera, al que las gobernaciones podrán adherirse voluntariamente para reprogramar obligaciones con entidades financieras y con el Estado.

Según explicó, esta medida permitirá liberar recursos para inversión y funcionamiento.

“Aquí hay una necesidad de un programa que les permita reordenar esas deudas para que no se consuman los ingresos y la liquidez que tienen hoy las gobernaciones y las alcaldías. Aquí el Gobierno central también ha dado una señal con la Ley del Presupuesto, donde se ha incluido el programa de readecuación financiera. Este programa permitirá que todas las gobernaciones que quieran adherirse al mismo, de manera voluntaria, puedan reprogramar deudas con entidades financieras y con entidades del Estado central, para así tener un alivio en su liquidez”, explicó.

Revisarán leyes que limitan las autonomías

El cuarto punto plantea revisar la normativa vigente que, según el Gobierno, fortaleció el centralismo y redujo las competencias de los gobiernos subnacionales.

Espinoza indicó que será necesario analizar leyes, decretos y normas departamentales para identificar cuáles deben modificarse o incluso ser abrogadas.

Aclaró que la implementación del 50/50 no dependerá de una sola ley, sino de un proceso gradual de reformas legales y administrativas.

“Esto se tiene que revisar, reordenar. En algunos casos habrá que abrogar leyes; en otros, habrá que modificarlas; lo propio con los decretos y con las leyes departamentales. Y esto nos lleva al hecho de que el 50/50 no es un asunto que se resuelva con una sola norma ni con una decisión política de la noche a la mañana. Este es un proceso con el cual el Gobierno central está absolutamente comprometido”, enfatizó.

Primeras medidas podrían aplicarse en el PGE 2027

El ministro adelantó que algunos cambios podrían incorporarse en el Presupuesto General del Estado 2027, cuya propuesta debe presentarse hasta el 30 de octubre.

Remarcó que el propósito de la agenda 50/50 no es aumentar la burocracia regional, sino fortalecer las autonomías y mejorar la prestación de servicios en áreas como salud y educación.

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