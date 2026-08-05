Lara se reunió con magistrados para coordinar reformas al sistema judicial

El vicepresidente del Estado Edmand Lara sostuvo una reunión interinstitucional con parlamentarios y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en la que se analizaron las principales necesidades del Órgano Judicial y las propuestas para impulsar una reforma del sistema de justicia.

Durante el encuentro, las autoridades judiciales presentaron cuatro proyectos de ley orientados a fortalecer el funcionamiento de la justicia. Entre ellos se encuentran la modernización y digitalización del sistema judicial, modificaciones a la Ley 025 del Órgano Judicial y un proyecto relacionado con la prescripción de depósitos judiciales, que busca que los recursos no reclamados dentro de un plazo determinado pasen a reforzar el presupuesto del Poder Judicial.

"Hemos escuchado las necesidades. Nos han hecho conocer que tienen la intención de mejorar el servicio a la ciudadanía y hacer una reestructuración del Poder Judicial", señaló el vicepresidente.

La autoridad indicó que existe consenso entre las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa para trabajar en estas iniciativas y anunció que se realizarán nuevas reuniones para avanzar en los proyectos.

El vicepresidente aseguró que dotar de mayores recursos al sistema judicial es un indispensable para concretar las reformas.

"Para hablar de reformas, para hablar de mejor servicio, es con presupuesto. Es indispensable, es una necesidad, es una realidad", afirmó.

Asimismo, destacó que la modernización contempla la digitalización de los procesos judiciales, el control del cumplimiento de plazos por parte de los jueces y medidas para reducir los espacios de corrupción.

"Queremos que la justicia mejore para que la población boliviana tenga acceso de manera transparente y oportuna al servicio de justicia y para que se acabe la corrupción", manifestó.

Finalmente, reiteró el compromiso de impulsar una mejora presupuestaria para fortalecer el funcionamiento del sistema judicial y garantizar una atención más eficiente a la ciudadanía.

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