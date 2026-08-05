Ministro niega ruptura política y dice que ajustes en el gabinete buscan eficiencia

El ministro de Trabajo, Williams Bascopé, negó que los recientes cambios en el gabinete del presidente Rodrigo Paz respondan a una ruptura política con Unidad Nacional o con el líder de esa fuerza, Samuel Doria Medina.

La autoridad sostuvo que la salida de José Luis Lupo del Ministerio de la Presidencia y la reestructuración de algunas carteras deben entenderse como parte de una evaluación interna del Ejecutivo.

“Esto no responde a un tema político de divergencias que se han especulado, se debe a la efectividad y la tarea que se ha planteado el mismo presidente y el gabinete en pleno”, afirmó Bascopé.

Ajustes para reducir burocracia

Según el ministro, el objetivo de los cambios es construir un Estado más eficiente, austero y con menor burocracia.

Bascopé explicó que el gabinete es evaluado permanentemente por el presidente y que esta primera etapa permitió revisar el funcionamiento del denominado Estado tranca.

“El gabinete es permanentemente evaluado por el señor presidente. Esta es solamente una primera etapa que hemos pasado”, señaló.

La autoridad agregó que el Gobierno busca “efectivizar” las tareas operativas, políticas y sociales del Ejecutivo, además de evitar que algunas funciones se dupliquen entre ministerios.

Planificación pasa a otra estructura

Sobre la eliminación del Ministerio de Planificación como cartera independiente, Bascopé sostuvo que algunas de sus funciones serán absorbidas por otros ministerios, principalmente por el área económica.

Explicó que esa decisión responde a que ya existen planes trazados y que mantener una estructura separada implicaría conservar burocracia innecesaria.

“Hay tareas y objetivos que se tenían y que ahora van con el Ministerio de Economía porque van de la mano. Mantener aquello era tener una burocracia innecesaria”, indicó.

Defiende gestión de Lupo

Aunque defendió la decisión del cambio, Bascopé destacó el trabajo de José Luis Lupo durante su gestión como ministro de la Presidencia, especialmente en los 53 días de bloqueo y conflicto social.

“El ministro Lupo tiene que ver mucho con la conciliación que se ha tenido”, afirmó.

La autoridad señaló que Lupo aportó en el diálogo con sectores movilizados y en la búsqueda de salidas durante una etapa compleja para el Gobierno.

Aramayo asume nueva responsabilidad

Bascopé también respaldó la designación de Fernando Aramayo como nuevo ministro de la Presidencia, tras dejar el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El ministro de Trabajo sostuvo que Aramayo cumplió una labor importante en la Cancillería, principalmente en la apertura de relaciones internacionales y en la articulación con organismos externos.

“El ministro Fernando Aramayo ha hecho una gran labor, pero ahora el presidente le está encomendando otra labor importante desde el Ministerio de la Presidencia”, señaló.

Respuesta a Samuel Doria Medina

Consultado sobre las críticas de Samuel Doria Medina a los cambios en el gabinete, Bascopé dijo que en democracia todos tienen derecho a expresar su criterio, pero pidió mesura, prudencia y discreción.

“En política hay que tener algo muy importante: la mesura, la prudencia y la discreción”, manifestó.

La autoridad sostuvo que el Gobierno está concentrado en superar la situación económica y política heredada, y afirmó que el gabinete trabaja bajo la instrucción presidencial de mantener una labor permanente.

No descarta nuevos ajustes

Bascopé no descartó que se realicen más cambios en el gabinete, al remarcar que todos los ministros son evaluados de manera constante por el presidente.

“El gabinete es permanentemente evaluado por el presidente y la obligación de los ministros que estamos en función es trabajar 24/7”, afirmó.

El ministro indicó que el Ejecutivo busca acelerar proyectos, ajustar políticas públicas y responder a las dificultades del país mediante diálogo, austeridad y eficiencia.

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