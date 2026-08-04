Producción de pollo volvería a la normalidad en tres semanas, aseguran los avicultores

El presidente de la Asociación Nacional de Avicultores (ANA), Omar Castro, afirmó que el sector espera normalizar la producción de pollo en aproximadamente tres semanas, una vez que concluya el desfase provocado por los bloqueos y los problemas de abastecimiento de combustible que afectaron el ciclo productivo en el país.

Castro explicó que durante los bloqueos las granjas solo lograron repoblar el 80% de los pollos que habitualmente ingresan al sistema productivo, generando un déficit cercano a un millón de aves y una menor oferta en los mercados.

"Va a durar justamente las tres semanas que ha sido este hueco en la producción y nosotros esperamos que, después de estas tres semanas duras, se logre otra vez restablecer en cierta medida el abastecimiento o la cantidad normal que se ofertaba", sostuvo el dirigente.

El representante del sector indicó que el problema comenzó cuando miles de aves permanecieron entre 10 y 15 días adicionales en las granjas debido a que no podían ser trasladadas al interior del país, situación que rompió el ciclo normal de producción y retrasó el ingreso de nuevos pollitos a las granjas.

Según Castro, en las últimas dos semanas el repoblamiento volvió a niveles cercanos a los habituales, por lo que confía en que la oferta de carne de pollo se recupere gradualmente. Sin embargo, advirtió que la evolución de los precios dependerá del equilibrio entre la oferta y la demanda.

"Estas últimas dos semanas hemos tenido cargas relativamente normales. Nosotros esperamos que de aquí a tres semanas eso vaya equilibrando", afirmó.

No obstante, el presidente de la ANA señaló que la recuperación del abastecimiento no implica necesariamente una reducción importante en los precios, ya que el sector continúa enfrentando mayores costos de producción por el encarecimiento de los insumos importados, la escasez de diésel y la volatilidad del tipo de cambio.

Además, advirtió que muchos pequeños productores aún no logran reactivar sus granjas debido a la falta de recursos económicos y a la demora en la implementación de un fondo de reactivación para el sector. "Necesitamos realmente que el Gobierno trabaje en darnos certidumbre y una estabilidad económica", concluyó.

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