Nuevo comandante llegó a San Matías con 60 policías para reforzar la seguridad

El nuevo comandante de la Policía de San Matías, Erland Carmelo Mendoza Rufino, informó que asumió funciones este martes con el despliegue de 60 efectivos policiales de diferentes unidades, con el objetivo de reforzar la seguridad y apoyar las investigaciones de los recientes hechos delictivos registrados en este municipio fronterizo.

En entrevista con el programa Que No Me Pierda, la autoridad explicó que llegó al municipio esta jornada junto al contingente policial.

"El día de hoy, a las 09:00, me hice presente en este municipio a cargo de 60 policías entre las diferentes unidades que tenemos para poder coadyuvar en la investigación de los casos recientes que se han suscitado en este municipio", manifestó.

Mendoza Rufino indicó que sostuvo reuniones con autoridades locales, quienes expresaron su preocupación por la situación de inseguridad que atraviesa la población.

"Tuve contacto con algunas autoridades que están preocupadas por la inseguridad que se está viviendo en la frontera. Es así que el compromiso del Comando Departamental de Santa Cruz es apoyar este servicio con 60 miembros de la Policía para coadyuvar en la investigación y proteger a la ciudadanía de San Matías", señaló.

El comandante agregó que el tiempo de permanencia del contingente dependerá de las disposiciones del Comando Departamental. "En cuanto al tiempo, estamos a disposición del Comando y mientras estemos acá nuestro trabajo es brindar seguridad", afirmó.

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