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Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del tiempo para este miércoles

Las bajas temperaturas seguirán marcando la jornada en varias regiones, mientras que otras mantendrán un ambiente cálido. Consulta cómo estará el tiempo en las principales ciudades de Bolivia.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

05/08/2026 7:17

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Hoy cielos poco nubosos en Bolivia. Foto: imagen referencial
Bolivia

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que este miércoles 5 de agosto persistirán las bajas temperaturas en gran parte del territorio nacional, con mínimas bajo cero en varias ciudades del occidente y cielos entre despejados y poco nubosos.

En el oriente, en cambio, se mantendrá un ambiente cálido con máximas que superarán los 30 °C.

Occidente: persisten las temperaturas bajo cero

En La Paz se prevén temperaturas entre 5°C y 20°C, con cielos poco nubosos.

El Alto registrará una mínima de -4 °C y una máxima de 15 °C.

En Oruro, el termómetro oscilará entre -5°C y 17°C, mientras que Potosí tendrá temperaturas de -5°C a 21°C, ambas ciudades con cielos despejados y sin probabilidad de lluvias.

Valles: ambiente templado y sin lluvias

En Cochabamba, el Senamhi pronostica temperaturas entre 9°C y 32°C, con cielos poco nubosos.

Sucre tendrá una mínima de 6°C y una máxima de 25°C, con cielo despejado.

En Tarija, la temperatura estará entre 8°C y 31°C, también con poca nubosidad.

Oriente: calor y nubosidad variable

En Santa Cruz, las temperaturas oscilarán entre 22°C y 29°C, con cielos poco nubosos.

Trinidad registrará entre 22°C y 33°C, con cielo mayormente nuboso.

Por su parte, Cobija alcanzará una máxima de 35°C, con temperaturas entre 22°C y 35°C y cielo nuboso durante la jornada.

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