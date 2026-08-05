Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del tiempo para este miércoles

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que este miércoles 5 de agosto persistirán las bajas temperaturas en gran parte del territorio nacional, con mínimas bajo cero en varias ciudades del occidente y cielos entre despejados y poco nubosos.

En el oriente, en cambio, se mantendrá un ambiente cálido con máximas que superarán los 30 °C.

Occidente: persisten las temperaturas bajo cero

En La Paz se prevén temperaturas entre 5°C y 20°C, con cielos poco nubosos.

El Alto registrará una mínima de -4 °C y una máxima de 15 °C.

En Oruro, el termómetro oscilará entre -5°C y 17°C, mientras que Potosí tendrá temperaturas de -5°C a 21°C, ambas ciudades con cielos despejados y sin probabilidad de lluvias.

Valles: ambiente templado y sin lluvias

En Cochabamba, el Senamhi pronostica temperaturas entre 9°C y 32°C, con cielos poco nubosos.

Sucre tendrá una mínima de 6°C y una máxima de 25°C, con cielo despejado.

En Tarija, la temperatura estará entre 8°C y 31°C, también con poca nubosidad.

Oriente: calor y nubosidad variable

En Santa Cruz, las temperaturas oscilarán entre 22°C y 29°C, con cielos poco nubosos.

Trinidad registrará entre 22°C y 33°C, con cielo mayormente nuboso.

Por su parte, Cobija alcanzará una máxima de 35°C, con temperaturas entre 22°C y 35°C y cielo nuboso durante la jornada.

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