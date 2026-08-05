¿Se frenó el alza del dólar? Así cotiza en el mercado paralelo esta tarde

El dólar estadounidense registró una jornada de relativa estabilidad este miércoles 5 de agosto en el mercado cambiario paralelo de Bolivia. Aunque la divisa dejó de mostrar los incrementos acelerados observados en semanas anteriores, su cotización continúa por encima de los niveles habituales y mantiene la preocupación entre distintos sectores de la economía.

Durante la media jornada, el dólar paralelo se cotizaba en Bs 11,63 para la compra y Bs 11,61 para la venta, valores similares a los registrados en las últimas jornadas, lo que refleja una pausa en la tendencia alcista que había marcado el comportamiento del mercado en los últimos días.

Dólar paralelo.

En horas de la mañana, la moneda estadounidense había alcanzado aproximadamente Bs 11,69 para la compra y Bs 11,61 para la venta, evidenciando ligeras variaciones durante la jornada.

Pese a esta aparente estabilidad, el precio del dólar continúa elevado y no representa una reducción significativa de su valor. Analistas y operadores consideran que el comportamiento actual responde a un escenario de incertidumbre económica y a la persistente demanda de divisas.

La cotización del mercado paralelo sigue siendo seguida de cerca por ciudadanos, comerciantes, empresas e importadores, quienes requieren dólares para realizar operaciones comerciales, adquirir productos en el exterior o resguardar el valor de sus ingresos frente a la pérdida del poder adquisitivo.

El tipo de cambio oficial

Mientras tanto, el mercado informal mantiene una amplia diferencia respecto al tipo de cambio referencial. El Banco Central de Bolivia (BCB) conserva el tipo de cambio oficial en Bs 12,02 por dólar, una brecha que continúa generando preocupación entre los sectores productivos que necesitan acceder a divisas para importar bienes, comprar insumos o cumplir compromisos internacionales.

Tipo de cambio oficial.

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