La fuga de dos ciudadanos brasileños de alta peligrosidad del Centro de Rehabilitación Santa Cruz Palmasola puso en alerta a la Policía Boliviana, que activó un operativo de búsqueda y captura a nivel nacional para dar con el paradero de ambos prófugos.

Los reclusos fueron identificados como Álex Heleno da Silva y Junior da Silva Fernando, quienes escaparon la madrugada de este miércoles aprovechando un corte de energía eléctrica registrado en el penal.

De acuerdo con la información preliminar, ambos internos cortaron los candados de una de las torres de seguridad y utilizaron una cuerda para descender por el muro perimetral y abandonar el recinto penitenciario sin ser detectados.

Uno de los prófugos es Álex Heleno da Silva, señalado como integrante del Primer Comando Capital (PCC), una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil. El ciudadano brasileño fue capturado en abril de este año durante un operativo ejecutado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) en un lujoso condominio de la zona de El Urubó, donde permanecía oculto.

Tras su aprehensión, un juez ordenó su detención preventiva en Palmasola mientras enfrentaba un proceso por narcotráfico y se tramitaba su extradición o expulsión hacia Brasil. Además, durante su permanencia en el penal fue mencionado en investigaciones relacionadas con redes de sicariato.

Da Silva también es investigado por el asesinato de "Cara de Bebé", crimen ocurrido el 11 de abril en la zona de la Radial 26 de Santa Cruz de la Sierra. Según las investigaciones, habría interceptado a la víctima y disparado contra ella, causándole la muerte.

El segundo prófugo es Junior da Silva Fernando, de 44 años, quien se encontraba recluido de manera preventiva por los delitos de tráfico de armas y asociación delictuosa. Fue capturado en Santa Cruz junto a otros ciudadanos brasileños durante un operativo policial en el que se secuestraron armas de guerra y equipamiento táctico.

Las investigaciones establecieron además que el ciudadano brasileño utilizaba documentación irregular y que registra antecedentes en su país por presuntos delitos de homicidio, además de posibles vínculos con organizaciones criminales.

Tras confirmarse la fuga, la Policía Boliviana desplegó operativos en diferentes puntos del país y emitió la alerta para la recaptura de ambos ciudadanos brasileños, considerados de alta peligrosidad debido a los delitos por los que son investigados y sus presuntos nexos con estructuras del crimen organizado.

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