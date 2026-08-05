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Incautan casi dos toneladas de sustancias controladas ocultas en botellas de vinagre que iban a Luxemburgo

La Fiscalía investiga a una presunta organización criminal tras el decomiso de 1.634 botellas con clorhidrato de cocaína en Pisiga; el cargamento está valuado en cerca de $us 4 millones.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

05/08/2026 10:55

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Foto: Casi dos toneladas de cocaína líquida fue incautada de un cargamento de vinagre. RRSS.
Oruro

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La Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) incautaron cerca de dos toneladas de cocaína líquida camuflada en botellas de vinagre balsámico durante un operativo realizado en Pisiga, frontera con Chile. El cargamento tenía como destino final Luxemburgo y representa un golpe al tráfico internacional de drogas.

Operativo de incautación

El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, informó que se secuestraron 1.634 botellas distribuidas en 137 cajas, cuyo contenido dio positivo a clorhidrato de cocaína tras las pruebas de campo. La sustancia ya fue destruida conforme a la normativa vigente.

Morales explicó que el valor de la droga decomisada asciende a cerca de $us 4 millones, monto que podría triplicarse o cuadruplicarse al llegar al mercado europeo.

El conductor del camión fue enviado con detención preventiva al penal de San Pedro, mientras la Fiscalía conformó una comisión de fiscales para identificar a los responsables de la presunta organización criminal detrás del envío.

Las investigaciones establecieron que el cargamento salió del interior del país y pretendía cruzar la frontera por Pisiga rumbo a Europa, específicamente a Luxemburgo.

Nuevos métodos para tráfico de sustancias

El fiscal señaló que esta es la primera vez que se detecta un cargamento de cocaína líquida oculto en botellas de vinagre balsámico y recordó que las redes del narcotráfico recurren constantemente a nuevas modalidades para intentar burlar los controles, como ocurrió anteriormente con cocaína escondida en la estructura de un tractor destinado a la exportación.

Asimismo, destacó que los controles en Pisiga y Tambo Quemado fueron reforzados ante el incremento de cargamentos de droga destinados al tráfico internacional.

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