¡Atención, Cochabamba! Estas son las calles cerradas por los desfiles cívicos

Si tiene previsto circular por la ciudad durante las celebraciones patrias, tome sus previsiones. Los desfiles cívicos programados por el aniversario de Bolivia ocasionarán el cierre temporal de varias de las principales vías de Cochabamba.

El desfile cívico escolar Cochabamba 1, previsto para este 5 de agosto, comenzará en el cruce de la avenida Heroínas y la calle 25 de Mayo. Desde allí recorrerá la Plaza Colón, continuará por la avenida Ballivián y finalizará en la Plaza de las Banderas.

Durante el desarrollo de esta actividad, todos los accesos al recorrido permanecerán cerrados al tránsito vehicular, por lo que se recomienda utilizar vías alternas y salir con anticipación.

El mismo trayecto será utilizado por el tradicional Desfile de Teas, programado para las 18:30, por lo que los cierres volverán a aplicarse durante la tarde y la noche.

Asimismo, este 6 de agosto, el Desfile Cívico Institucional recorrerá el mismo circuito, manteniendo las restricciones vehiculares en las principales arterias del centro de la ciudad.

Desfile en la zona sur

De manera paralela, también se desarrollará el desfile cívico escolar Cochabamba 2 en la zona sur.

El recorrido partirá desde la Plaza Jaihuayco, continuará por la avenida Fuerza Aérea hasta la avenida 6 de Agosto, para luego seguir por esta vía hasta su intersección con la avenida Panamericana.

Las autoridades recomiendan a conductores y usuarios del transporte público mantenerse informados sobre los desvíos y respetar la señalización instalada en los sectores afectados.

Con una adecuada planificación, los ciudadanos podrán evitar largas filas de vehículos y disfrutar con tranquilidad de las actividades por el aniversario patrio.

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