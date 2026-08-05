La cantante argentina Cazzu llegó este martes a Santa Cruz para iniciar su esperada gira por Bolivia y fue recibida por cientos de fanáticos que la esperaban con banderas, carteles, regalos y una calurosa bienvenida.

Tras salir del aeropuerto, decenas de seguidores acompañaron a la artista hasta el hotel donde se hospeda. Lejos de mantener la distancia, la denominada "Jefa del Trap" decidió bajar al hall para compartir con quienes la esperaban desde hacía varias horas, firmando autógrafos, tomándose fotografías y regalando abrazos que desataron la euforia de sus admiradores.

Sin embargo, el momento más emotivo de la jornada llegó cuando un grupo de fanáticos le entregó un tipoy, una de las prendas más emblemáticas de la mujer cruceña.

La artista recibió un elegante tipoy de color verde, inspirado en los colores que representan a Santa Cruz. Sin pensarlo dos veces, se lo colocó frente a todos, provocando una ovación y una lluvia de aplausos entre los presentes, quienes celebraron el gesto como una muestra de respeto y cariño hacia la cultura boliviana.

La sorpresa no terminó ahí. Los seguidores también le obsequiaron un pequeño tipoy blanco para su hija Inti, un detalle que emocionó a la cantante y enterneció a quienes presenciaban el encuentro.

Los videos del momento no tardaron en recorrer TikTok, Instagram y otras plataformas, donde miles de usuarios destacaron la sencillez de la artista y su disposición para compartir con el público boliviano.

Con el cariño de Santa Cruz ya ganado, Cazzu inicia su recorrido por Bolivia con presentaciones programadas en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, en una gira que promete reunir a miles de seguidores y convertirse en uno de los eventos musicales más esperados del año.

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