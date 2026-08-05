Policía despliega operativo en Palmasola tras apagón y hallazgo de una soga; realizan conteo de internos

Un intenso operativo policial se desplegó la madrugada de este miércoles en el penal de Palmasola, luego del hallazgo de una soga en el muro perimetral y de versiones sobre una presunta fuga de privados de libertad que habría ocurrido tras un apagón de energía eléctrica registrado en el recinto penitenciario.

El movimiento policial se intensificó desde las primeras horas de la jornada. Un helicóptero sobrevoló la zona, mientras patrullas, motocicletas y grupos tácticos reforzaron los controles en los alrededores del centro penitenciario para apoyar las tareas de verificación y búsqueda.

De acuerdo con información preliminar, el corte de energía se produjo a las 04:00 y dejó a oscuras el penal. Esta situación habría sido presuntamente aprovechada por algunos internos para intentar escapar; sin embargo, hasta el cierre de esta nota, las autoridades no habían confirmado oficialmente la fuga ni el número de personas que eventualmente estarían involucradas.

Durante el operativo, efectivos policiales encontraron una soga en el muro perimetral, elemento que fue colectado para su respectiva investigación. Paralelamente, en el interior del penal se realiza el conteo de los privados de libertad para establecer si existe alguna ausencia entre la población penitenciaria.

Mientras continúan las labores de control, efectivos de grupos tácticos mantienen acordonado el perímetro de Palmasola, considerado uno de los centros penitenciarios más grandes del país, con una población cercana a los 10.000 privados de libertad.

El equipo de prensa de Red Uno, a través de El Mañanero, permanece en el lugar realizando la cobertura en espera del informe oficial de las autoridades, que permitirá confirmar o descartar la presunta fuga y precisar el alcance del operativo desplegado.

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