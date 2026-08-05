El Alto abre los actos por las fiestas patrias con ceremonia ancestral y desfile

La ciudad de El Alto inició las actividades conmemorativas por el 201 aniversario de la Independencia de Bolivia con una ceremonia ancestral o wajta, realizada en el Cruce a Villa Adela, donde autoridades municipales, dirigentes vecinales y amautas ofrecieron ofrendas a la Pachamama para pedir bienestar y prosperidad.

El acto marcó el inicio del desfile cívico militar que reúne a instituciones públicas, organizaciones sociales y efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana.

El alcalde de El Alto, Eliser Roca, participó en la ceremonia junto a subalcaldes y representantes de distintas organizaciones sociales.

Durante la wajta se entregaron mesas blancas y se realizó el tradicional sullu coa, con pedidos de salud, trabajo, desarrollo y abundancia para la población alteña.

Más de 50 instituciones y organizaciones forman parte del desfile cívico militar organizado en homenaje a la fecha patria.

Como principal novedad de este año, las autoridades modificaron el recorrido del desfile.

La marcha comenzó en el Cruce a Villa Adela y concluirá en inmediaciones de la Terminal Metropolitana, donde fue instalado el palco principal.

Según las autoridades, el cambio busca reducir la congestión vehicular que se registraba en anteriores gestiones durante este tipo de actividades.

Recomiendan tomar previsiones

Debido al desarrollo del desfile, las autoridades recomendaron a la población tomar previsiones en sus desplazamientos.

El carril de subida de la avenida Ladislao Cabrera permanecerá cerrado mientras se desarrollen los actos cívicos, por lo que se pidió utilizar rutas alternas para evitar demoras en el tránsito.

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