Policía confirma fuga de dos peligrosos reos de Palmasola y activa plan de búsqueda para su recaptura

La Policía Boliviana confirmó la fuga de dos ciudadanos brasileños considerados de alta peligrosidad del Centro de Rehabilitación Santa Cruz Palmasola, hecho registrado durante la madrugada de este miércoles. Tras el escape, las autoridades activaron un plan de búsqueda y recaptura en distintos puntos del departamento.

De acuerdo con las primeras investigaciones, uno de los prófugos es un ciudadano brasileño que permanecía detenido por su presunta participación en el asesinato del boliviano José Ángel Castañeta Montaño, conocido como 'Cara de Bebé'. Además, según los antecedentes policiales, sería presunto integrante de la organización criminal Primer Comando de la Capital (PCC).

El informe preliminar señala que ambos privados de libertad lograron vulnerar el perímetro de seguridad del recinto penitenciario y utilizaron sogas para descender desde la torreta número 6, concretando su fuga.

El segundo interno que escapó se encontraba con detención preventiva mientras era investigado por el presunto delito de tráfico de armas.

Las autoridades también informaron que los reclusos habrían aprovechado un apagón registrado durante la madrugada para ejecutar el escape, circunstancia que es investigada como parte de las pesquisas para establecer si existieron fallas en los protocolos de seguridad o algún tipo de colaboración interna.

Tras confirmarse la fuga, efectivos policiales desplegaron un operativo de búsqueda y recaptura, mientras continúan las investigaciones para esclarecer cómo se produjo el escape.

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