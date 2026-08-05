Gobierno y gobernadores se reúnen en Sucre para debatir una nueva distribución de recursos

La capital del país será escenario de un encuentro considerado estratégico para el futuro de las autonomías departamentales. Este miércoles, el presidente del Estado sostendrá una reunión con los nueve gobernadores para analizar la redistribución de recursos, las competencias de los gobiernos subnacionales y otros temas vinculados con la denominada política 50-50.

El viceministro de Autonomías, Adrián Oliva, explicó que el diálogo comenzará con cuatro ejes temáticos acordados con las gobernaciones y que, posteriormente, se ampliará a otros niveles de gobierno, como municipios y autonomías regionales.

Según la autoridad, el objetivo es construir una agenda de largo plazo que permita fortalecer el proceso autonómico y avanzar hacia una mayor descentralización del Estado.

"Queremos que estos aspectos se vayan consolidando poco a poco para avanzar en una gran reforma que fortalezca las autonomías", afirmó.

Oliva aseguró que el Gobierno mantiene la voluntad de impulsar una descentralización más profunda, otorgando mayores capacidades de gestión a las regiones para promover su desarrollo.

Entre los principales temas que serán analizados figuran la flexibilización de las restricciones en el uso de recursos por parte de las gobernaciones, la implementación de medidas de alivio económico para los gobiernos departamentales, una nueva distribución de ingresos y la revisión del marco legal que regula el modelo de administración centralista.

La autoridad reconoció que las gobernaciones enfrentan dificultades económicas debido a la reducción de ingresos y sostuvo que este escenario exige avanzar en reformas que fortalezcan las autonomías más allá de cambios administrativos.

Por su parte, el jefe de Gabinete de la Gobernación de Chuquisaca, Juan Carlos Astroya, informó que los nueve gobernadores confirmaron su asistencia al encuentro, lo que garantiza la presencia de todas las autoridades departamentales en esta jornada de coordinación nacional.

Se espera que la reunión permita establecer una hoja de ruta para futuras mesas de trabajo orientadas a mejorar la distribución de recursos y fortalecer la gestión de los gobiernos subnacionales en beneficio de las regiones.

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