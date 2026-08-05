Una ciudadana boliviana de 42 años fue asesinada en Argentina en un presunto caso de femicidio. La víctima, identificada como Janeth Anze Colque, fue hallada sin vida dentro de su vivienda, donde, según la investigación, habría sido atacada por su expareja mientras dormía.

De acuerdo con información publicada por Infobae, la Policía Bonaerense detuvo a Mario S.L., también de nacionalidad boliviana y de profesión albañil, como principal sospechoso del crimen. La captura se produjo luego de que la hija de ambos, de 23 años, encontrara a su madre gravemente herida y alertara de inmediato a las autoridades, señalando a su padre como el presunto responsable.

El caso es investigado por el fiscal Diego Rulli, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Homicidios de La Matanza, quien asumió la investigación y tiene previsto tomar declaración al acusado en las próximas horas.

Una boliviana fue encontrada sin vida en Argentina; hay un detenido. FOTO: RRSS.

Según la investigación, la pareja atravesaba un conflictivo proceso de separación tras veinte años de relación y tres hijos en común. Aunque ya no convivían plenamente, el hombre permanecía algunos fines de semana en la vivienda familiar. La víctima, debido a las constantes tensiones y episodios de violencia, había optado por dormir en un colchón ubicado en la planta baja del domicilio, donde finalmente fue asesinada.

Las pesquisas también establecieron que el pasado 8 de julio Janeth Anze Colque presentó una denuncia por violencia de género en la Comisaría de la Mujer de Virrey del Pino. En ese documento solicitó la exclusión de su expareja del hogar y manifestó que sufría constantes agresiones, amenazas y episodios de control por parte del ahora detenido.

En su declaración, la mujer aseguró que durante años no denunció los hechos por miedo y porque se encontraba sometida dentro de la relación. Fueron sus hijos, ya mayores de edad, quienes la convencieron de acudir a las autoridades para buscar protección.

Mira la programación en Red Uno Play