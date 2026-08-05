Cada vez más usuarios reportan la aparición del mensaje "Cuenta en revisión" al intentar ingresar a WhatsApp, una notificación que suele generar dudas y preocupación.

Este aviso forma parte de los sistemas de seguridad de la plataforma y aparece cuando la cuenta entra en un proceso de verificación para determinar si existe alguna actividad que pueda incumplir las normas de uso.

¿Por qué aparece este mensaje?

Entre las causas más frecuentes se encuentran:

El uso de versiones no oficiales o modificadas de WhatsApp.

El envío masivo de mensajes, que puede ser detectado como spam.

Reportes realizados por otros usuarios.

Actividad inusual, como un volumen muy elevado de mensajes en un corto período de tiempo.

Durante la revisión, la plataforma puede restringir algunas funciones o incluso impedir temporalmente el acceso a la cuenta mientras concluye el análisis.

¿Se pierden los chats?

Una de las principales preocupaciones de los usuarios es el acceso a sus conversaciones.

Mientras la cuenta permanece en revisión, es posible que los chats no estén disponibles. Sin embargo, esto no significa necesariamente que hayan sido eliminados.

Si el usuario cuenta con una copia de seguridad en Google Drive o iCloud, podrá restaurar sus conversaciones una vez recupere el acceso a la cuenta.

En cambio, si la cuenta termina suspendida de forma definitiva y no existe un respaldo previo, la información podría perderse sin posibilidad de recuperación.

¿Qué hacer si tu cuenta está en revisión?

Los especialistas recomiendan:

Esperar a que finalice el proceso de revisión, ya que muchas cuentas son restablecidas automáticamente.

Utilizar únicamente la aplicación oficial de WhatsApp y eliminar versiones modificadas.

Intentar verificar nuevamente el número telefónico desde la aplicación.

Contactar al soporte oficial de WhatsApp si el problema continúa.

Finalmente, la decisión sobre la cuenta dependerá de la evaluación que realice la plataforma. Si detecta una infracción grave a sus políticas, el bloqueo podría convertirse en permanente.

Por ello, mantener la aplicación actualizada, evitar herramientas no autorizadas y realizar copias de seguridad periódicas sigue siendo la mejor forma de proteger la información y evitar inconvenientes.

Mira la programación en Red Uno Play