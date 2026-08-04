¿Tu internet es lento? Esta función del router puede aumentar la velocidad del WiFi en casa

Tener un plan de internet de alta velocidad no siempre garantiza una buena conexión en todos los espacios del hogar. En algunos casos, la lentitud del WiFi puede estar relacionada con la configuración del router y no necesariamente con el proveedor del servicio.

Una función disponible en muchos módems modernos puede ayudar a mejorar el rendimiento de la red: Smart Connect, también conocida como Band Steering o Priorizar 5 GHz. Esta herramienta permite que el router seleccione automáticamente la mejor banda de conexión para cada dispositivo.

¿Por qué existen dos redes WiFi?

Los routers actuales suelen trabajar con dos bandas de frecuencia: 2.4 GHz y 5 GHz, cada una con características diferentes.

La red 2.4 GHz ofrece mayor alcance y atraviesa mejor las paredes, pero suele tener menor velocidad debido a la saturación y las interferencias. En condiciones normales, puede alcanzar entre 100 y 150 Mbps reales.

En cambio, la red 5 GHz tiene menor alcance, pero permite mayores velocidades y menos interferencias, por lo que puede aprovechar mejor planes de internet de alta velocidad.

¿Qué dispositivos funcionan mejor con cada banda?

La banda de 2.4 GHz es recomendable para equipos que no requieren grandes velocidades, como sensores, alarmas o algunos dispositivos inteligentes del hogar.

Mientras tanto, la conexión 5 GHz es más adecuada para equipos que necesitan mayor rendimiento, como computadoras, televisores inteligentes, consolas de videojuegos o dispositivos utilizados para streaming.

¿Cómo activar Smart Connect en el router?

Esta función permite unir ambas redes en un solo nombre de WiFi y contraseña, haciendo que el router seleccione automáticamente la conexión más conveniente según la distancia y las capacidades del dispositivo, según el portal Xataka de México.

Para activarla se deben seguir estos pasos:

Guardar los cambios y esperar el reinicio del equipo.

Buscar la opción Smart Connect, Band Steering o Priorizar 5 GHz y activarla.

Acceder al apartado de configuración inalámbrica, WiFi o Wireless.

Ingresar al panel de administración del router desde un navegador. Las direcciones más comunes son 192.168.1.1 o 192.168.0.1.

Después de la configuración, los dispositivos conectados al hogar podrán elegir automáticamente la banda más adecuada, evitando que algunos equipos permanezcan en una red más lenta cuando existe una opción más rápida disponible.

Activar esta función puede ayudar a mejorar la experiencia de navegación, especialmente en hogares donde varios dispositivos utilizan internet al mismo tiempo.

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