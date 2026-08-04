Usuarios reportan que WhatsApp bloqueó miles de cuentas en todo el mundo: qué hacer si te pasó

Miles de usuarios de WhatsApp reportaron este lunes problemas para acceder a sus cuentas tras recibir un mensaje de suspensión. La plataforma indica que el número fue bloqueado y que el caso se encuentra "bajo revisión".

La situación comenzó a viralizarse durante las primeras horas del día en redes sociales como X y Reddit. Los afectados aseguran haber sido bloqueados incluso utilizando la aplicación para fines personales o laborales habituales.

Reportes masivos en redes sociales

El mensaje que visualizan los usuarios indica:

"Esta cuenta ya no puede usar WhatsApp. Los chats permanecen en este dispositivo". A continuación, la herramienta informa que la cuenta permanecerá en revisión mientras se analiza el caso.

En X, decenas de publicaciones coinciden en que la suspensión ocurrió de manera simultánea para muchos perfiles. Algunos usuarios indicaron que el fallo afectó tanto a sus cuentas personales como a sus perfiles de WhatsApp Business.

Hasta el momento, Meta no emitió un pronunciamiento oficial que confirme una falla generalizada en sus sistemas. Se desconoce si los bloqueos responden a un error técnico o a cambios en los algoritmos de seguridad.

Por qué WhatsApp bloquea una cuenta

Según las Condiciones del servicio, la empresa bloquea perfiles si considera que su actividad infringe sus normas. Esto incluye instancias de spam, fraude o conductas que pongan en riesgo la seguridad de otros.

Entre las razones frecuentes se encuentran el envío masivo de mensajes y el uso de aplicaciones no oficiales como WhatsApp Plus. También se penaliza la automatización de mensajes y la suplantación de identidad.

Incluso escribir repetidamente a números que no están en la agenda puede activar los sistemas automáticos de detección. Esto ocurre porque la plataforma puede interpretar dicha actividad como envío de correo no deseado o spam.

Cómo solicitar la revisión de la cuenta

Cuando aparece el mensaje de suspensión, la aplicación ofrece la opción de "Solicitar revisión" directamente desde la pantalla de inicio. El usuario debe verificar su número y explicar por qué considera que hubo un error.

De acuerdo con la información oficial de la plataforma, este proceso de análisis suele tardar hasta 24 horas. En algunos casos específicos, el período de espera podría extenderse por más tiempo.

Durante la revisión, se recomienda no reinstalar la aplicación ni intentar registrar el número en otro dispositivo. También es fundamental evitar el uso de versiones modificadas para no complicar el proceso de recuperación.

La comunidad de usuarios permanece atenta a una comunicación formal de Meta que aclare el origen de estos bloqueos masivos.

Fuente: La Voz.

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