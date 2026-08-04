¿Tus contraseñas fueron filtradas? Así puedes comprobarlo en menos de un minuto

Los ciberataques y las filtraciones de datos se han convertido en una amenaza constante para millones de usuarios en todo el mundo. Cada año, empresas, plataformas digitales y servicios en la nube sufren vulneraciones que exponen información como correos electrónicos, números de teléfono y, en algunos casos, contraseñas cifradas.

Los especialistas en ciberseguridad advierten que revisar periódicamente si los datos personales fueron comprometidos puede ayudar a prevenir accesos no autorizados.

Una de las herramientas más utilizadas para esta tarea es Have I Been Pwned?, una plataforma gratuita que permite verificar si una dirección de correo electrónico o un número de teléfono aparece en bases de datos de filtraciones conocidas.

Además, empresas como Google, Apple y Firefox incorporaron funciones que alertan a los usuarios cuando alguna de sus contraseñas almacenadas ha sido comprometida y necesita ser reemplazada.

Los expertos explican que el mayor riesgo no es únicamente que una cuenta haya estado involucrada en una filtración, sino que muchas personas reutilizan la misma contraseña en diferentes servicios. Esta práctica facilita que los ciberdelincuentes intenten acceder a otras cuentas, como redes sociales, servicios de streaming o aplicaciones bancarias, utilizando las mismas credenciales obtenidas en un ataque.

Si una contraseña aparece comprometida, la principal recomendación es cambiarla de inmediato y sustituir cualquier otra clave similar utilizada en diferentes plataformas. También aconsejan emplear gestores de contraseñas para generar combinaciones únicas y seguras, además de activar la autenticación en dos pasos, una medida que añade una capa extra de protección incluso si la contraseña llega a manos de terceros.

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