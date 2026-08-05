Una jornada de fútbol en Tailandia terminó en tragedia este martes, cuando el futbolista Safwan Awae, de 24 años, falleció tras ser alcanzado por un rayo mientras disputaba un partido de la Copa de Golok.

El incidente ocurrió en el estadio Santiphap, ubicado en la provincia de Narathiwat, donde una descarga eléctrica sorprendió a jugadores y asistentes en pleno desarrollo del compromiso. El impacto provocó que varios futbolistas cayeran al césped de inmediato.

Los servicios de emergencia trasladaron a más de nueve personas al Hospital Sungai Kolok. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, Awae no logró superar las graves lesiones ocasionadas por el rayo.

La noticia generó una profunda conmoción en el fútbol tailandés. El Yala FC, club al que el jugador se había incorporado recientemente, expresó su pesar mediante un mensaje de despedida, mientras que la Federación Tailandesa de Fútbol también manifestó sus condolencias a la familia, amigos y compañeros del futbolista.

Safwan Awae había sido presentado como nuevo jugador del Yala FC el pasado 29 de julio. Antes defendió los colores del Pattani FC, equipo con el que consiguió el ascenso a la Segunda División de Tailandia y dejó un registro de siete goles en 18 partidos. Su fallecimiento enluta al deporte del país y vuelve a poner en evidencia el riesgo que representan las tormentas eléctricas durante la práctica de actividades al aire libre.

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