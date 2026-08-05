¡Momentos de terror! Jabalí entra a una tienda y embiste a varias personas

Momentos de tensión y confusión vivieron los clientes de una tienda de té en Bhandara, luego de que un jabalí ingresara inesperadamente al establecimiento y desatara el caos.

Las cámaras de seguridad captaron el instante en que el animal irrumpió a gran velocidad por la entrada del local y embistió con fuerza a un hombre, quien cayó al suelo junto a una mesa mientras otros clientes intentaban ponerse a salvo.

Las imágenes muestran cómo, en cuestión de segundos, las personas corren en distintas direcciones para escapar del jabalí, que recorrió parte del establecimiento antes de salir del lugar.

A pesar de la violencia del impacto y del pánico generado, medios locales informaron que solo una persona sufrió lesiones, las cuales no fueron reportadas como de gravedad.

El video del incidente comenzó a circular rápidamente en redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron sorprendidos por la inesperada aparición del animal dentro del comercio.

Aunque este tipo de situaciones no son frecuentes, especialistas recuerdan que la expansión urbana y la cercanía con zonas naturales pueden aumentar los encuentros entre personas y animales silvestres.

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