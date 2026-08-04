Un grave accidente pudo terminar en una tragedia de proporciones masivas este mediodía, cuando el conductor de un tractor en aparente estado de ebriedad invadió las vías del tren en la localidad de Czarlin, interponiéndose directamente en la trayectoria de un convoy ferroviario que transportaba a unas 500 personas.

El hecho ocurrió en la línea ferroviaria número 131, específicamente en el tramo comprendido entre Subkowy y Górki. Ante la imprudencia del conductor, el tren no pudo frenar a tiempo y terminó impactando violentamente contra el remolque del vehículo agrícola, el cual se encontraba cargado con fardos de paja.

Milagroso saldo sin heridos

A pesar de la magnitud de la colisión y del peligro inminente para la salud y la vida de los pasajeros y la tripulación, afortunadamente ninguna persona resultó herida.

Sin embargo, la irresponsabilidad del automovilista causó momentos de gran tensión y graves trastornos en la red de transporte. Los viajeros del convoy afectado debieron descender y realizar transbordos a otros trenes para poder continuar hacia sus destinos y cumplir con sus planes.

El conductor del tractor, cuya identidad no fue revelada, quedó a disposición de las autoridades para enfrentar los cargos correspondientes por poner en riesgo la vida de medio millar de personas bajo los efectos del alcohol.

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