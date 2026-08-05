El influencer mexicano César Gastelum, conocido por sus seguidores como "Cesarín", murió la noche del martes luego de ser atacado con un arma de fuego mientras realizaba una transmisión en vivo junto a dos amigos en la ciudad de Culiacán.

De acuerdo con la información difundida por medios locales e internacionales, el joven de 25 años transmitía contenido en la plataforma Kick bajo el usuario "compasexor". En el momento del ataque, él y sus acompañantes se encontraban frente a un restaurante de comida rápida, donde grababan un reto para redes sociales vestidos como repartidores.

Durante la transmisión, los tres jóvenes manifestaron preocupación al observar el paso de una motocicleta. Instantes después, el vehículo regresó y uno de sus ocupantes abrió fuego contra Gastelum.

El creador de contenido perdió la vida en el lugar, mientras que la transmisión fue interrumpida. El hecho fue presenciado por numerosos espectadores que seguían el directo.

¿Quién era César Gastelum?

Gastelum acumulaba cerca de 600.000 seguidores en TikTok y también era conocido por su actividad en la plataforma Kick. Sus publicaciones se centraban en videos de comedia, parodias, retos, contenido sobre estilo de vida y expresiones de la cultura del norte de México.

Influencer mexicano es asesinado durante una transmisión en vivo

Tras conocerse la noticia, sus perfiles en redes sociales se llenaron de mensajes de despedida y solidaridad por parte de seguidores, amigos y otros creadores de contenido, quienes lamentaron su fallecimiento.

Las autoridades mexicanas iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque e identificar a los responsables.

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