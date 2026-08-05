Las consecuencias de El Niño pueden agravar la inseguridad alimentaria en Latinoamérica

Un análisis del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas indica que el fortalecimiento del fenómeno meteorológico de El Niño "agravará significativamente la inseguridad alimentaria en algunos de los países más vulnerables del mundo hasta 2027" y en Latinoamérica y el Caribe "se podrían experimentar uno de los mayores aumentos afectando a más de 16 millones de personas".

Por ello, explicaron este miércoles en un comunicado, la agencia de la ONU "está intensificando sus esfuerzos de preparación y respuesta, ya que los efectos de El Niño ya están afectando a las personas más vulnerables que se encuentran en la primera línea del hambre".

Los análisis más recientes muestran que las perturbaciones provocadas por el cambio climático podrían empeorar significativamente la inseguridad alimentaria en 45 países.

"Latinoamérica y el Caribe podrían experimentar uno de los mayores aumentos en la inseguridad alimentaria, afectando a más de 16 millones de personas y en particular, se prevé que Centroamérica registre el mayor incremento proporcional (83,1%) de todas las regiones analizadas", explicó el informe.

“El Niño representa una grave amenaza para la seguridad alimentaria de millones de personas que ya son vulnerables. Cuanto antes ayudemos a las familias a prepararse para estos desastres climáticos, mayor será nuestra capacidad para salvar vidas y proteger los medios de subsistencia. Las inundaciones y sequías severas pueden llevar rápidamente a las comunidades de la adaptación a una situación de crisis", explicó el director ejecutivo interino del PMA, Carl Skau.

El PMA explicó que "se prevé que El Niño alcance su punto máximo entre septiembre y diciembre de 2026, pero en muchas zonas sus efectos se sentirán durante todo 2027, debido a las repercusiones en los futuros ciclos de cosecha. La sequía, las inundaciones y las temperaturas extremas ya están poniendo en riesgo a las comunidades".

Planes de prevención y ayuda en marcha

Desde mayo, el PMA ha puesto en marcha planes de acción anticipada en Sudán del Sur, Chad, Mauritania, Uganda, Guatemala y El Salvador, proporcionando más de $us 14 millones en ayuda vital para medio millón de personas.

El análisis se centró en 45 países que ya se consideran con inseguridad alimentaria y donde El Niño influirá significativamente en los patrones de lluvia. temperaturas y la ocurrencia de inundaciones y sequías. En estos países, el número total de personas con inseguridad alimentaria aguda (familias que no pueden satisfacer sus necesidades alimentarias diarias) aumentaría de aproximadamente 225 millones a 274 millones de personas.

Se prevén los mayores impactos en algunas zonas de Centroamérica y el sur de África, así como efectos significativos en el este de África y el sur y sureste de Asia.

Fuente: EFE.

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