Las autoridades ucranianas manifestaron su absoluto rechazo este martes tras la divulgación de un video grabado en la ciudad sureña de Jersón. En el material difundido por la policía nacional se observa a un civil desarmado mientras es perseguido activamente por un dron de ataque invasor.

Una táctica sistemática denunciada

De acuerdo al medio Swiss Info, los voceros gubernamentales señalaron que este hecho no representa un incidente aislado dentro del desarrollo del conflicto militar. Según las evaluaciones oficiales, el hostigamiento a la población civil forma parte de una estrategia rusa deliberada para sembrar el terror.

La difusión de las imágenes generó una ola de consternación e indignación generalizada entre la ciudadanía y los observadores internacionales. De acuerdo a lo denunciado por los habitantes de la zona, el constante asedio de vehículos aéreos no tripulados ha transformado la rutina diaria de los habitantes en una amenaza permanente.

Reacciones del mando policial

El cuerpo policial de la región reafirmó su compromiso de documentar cada una de estas agresiones para presentarlas ante los organismos pertinentes. Las fuerzas de seguridad sostienen que registrar estos ataques resulta crucial para evidenciar los abusos cometidos contra los no combatientes.

La situación humanitaria en la zona de Jersón continúa deteriorándose a medida que se intensifican los patrullajes aéreos sobre áreas residenciales. La comunidad local exige medidas inmediatas para mitigar el impacto de esta clase de incursiones en las zonas urbanas.

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