Esto dijo Marcelo Martins sobre los rumores de su llegada a la FBF

Marcelo Martins Moreno salió al paso de las especulaciones que lo situaban como una de las próximas incorporaciones de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF). A través de un mensaje, el exdelantero de la Verde aclaró que no existe ningún acuerdo con la entidad y descartó, por el momento, su llegada.

Mensaje de Marcelo Martins en su cuenta de Instagram. Foto: @marcelo_moreno.

"Para toda la prensa que me está llamando, este es el mensaje para que puedan tener una noticia concreta de lo que está pasando. No tengo ningún contrato. Tengo una excelente amistad con Fernando Costa y con todo su comité ejecutivo, pero en este momento los rumores no son correctos", afirmó Martins.

El histórico goleador también señaló que desconoce el origen de las versiones que comenzaron a circular en redes sociales y algunos medios de comunicación.

"Los rumores que están circulando por internet no son de mi conocimiento. Muchas gracias a todos", agregó el exfutbolista.

Las especulaciones cobraron fuerza luego de que el presidente de la FBF, Fernando Costa, anunciara que este miércoles se dará a conocer una nueva contratación para la institución, sin revelar la identidad de la persona. Esa declaración generó una ola de rumores que apuntaban a Martins como posible integrante de la dirección de selecciones nacionales.

Con su pronunciamiento, el "Flecheiro" dejó claro que, hasta el momento, no existe ningún vínculo contractual con la Federación, poniendo fin a las versiones que lo daban como nuevo integrante del ente rector del fútbol boliviano.

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