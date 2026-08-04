San Antonio viaja a Oruro con la ilusión de sumar su primer triunfo como visitante

San Antonio de Bulo Bulo dejó atrás la victoria por 2-0 sobre Blooming en Cochabamba y ya tiene la mira puesta en su próximo desafío. Este miércoles, desde las 15:00, visitará a Gualberto Villarroel San José en Oruro con el objetivo de conseguir un resultado positivo y romper la racha sin triunfos fuera de casa.

El plantel tuvo poco tiempo para preparar el compromiso, pero el enfoque está en recuperarse rápidamente y mantener el impulso tras el triunfo conseguido en la fecha anterior. Desde el equipo reconocen que uno de los grandes desafíos de la temporada es comenzar a sumar unidades en condición de visitante.

Los jugadores destacaron que el grupo debe "dar vuelta a la página" y concentrarse en el siguiente encuentro, considerando el apretado calendario que afronta el club.

Además, señalaron que, pese al escaso tiempo de trabajo, el plantel comienza a asimilar la idea futbolística del entrenador Edivaldo Rojas. También remarcaron que el equipo aún se encuentra en proceso de consolidación, debido a la incorporación de varios refuerzos que continúan adaptándose al ritmo de competencia.

Con ese panorama, San Antonio buscará en Oruro confirmar su crecimiento colectivo y regresar con un resultado que fortalezca sus aspiraciones en el campeonato.

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