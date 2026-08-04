Se cayó el salto a Arabia: Ramiro Vaca seguirá en el Wydad de Marruecos

El futuro de Ramiro Vaca dio un giro inesperado. Cuando todo apuntaba a que el mediocampista boliviano continuaría su carrera en el Al Riyad de Arabia Saudita, la operación terminó frustrándose por desacuerdos entre los clubes involucrados.

En declaraciones a Red Uno, el representante del jugador, Silvio Fontana, explicó que la negociación se cayó debido a diferencias en la modalidad de pago por el traspaso.

"El club árabe ofreció pagar en cuotas y el Wydad solamente aceptaba que sea en un solo pago. Entonces creo que no se pusieron de acuerdo y, al parecer, no va a caminar", señaló el agente.

Fontana agregó que en el conjunto marroquí no cayó bien la propuesta del equipo saudí, pese al poder económico que caracteriza a esa liga.

"Hoy en día la liga árabe es una liga muy potente económicamente. Entonces, al club Wydad no le sentó de buena manera que no lo paguen de un solo pago. Creen que no han sido demasiado serios", afirmó.

Tras el fracaso de la negociación, el representante confirmó que Ramiro Vaca viajará este fin de semana a Marruecos para reincorporarse al Wydad, club con el que mantiene contrato vigente. Lo hará junto a Moisés Paniagua, aunque el futuro de este último parece estar lejos del conjunto marroquí.

Sobre Paniagua, Fontana reveló que existen varios equipos interesados en ficharlo. "El Celtic es un club que está constantemente interesado en Moisés. Diferentes motivos no han hecho que todavía sea concreto el fichaje. También hay clubes de Holanda, Portugal e Israel que siguen al jugador", indicó.

Por otra parte, el agente también se refirió a la planificación de la selección boliviana y adelantó que se trabaja en un cuadrangular internacional de preparación. Según explicó, Siria y Egipto ya están confirmados como participantes, mientras que resta definir un cuarto seleccionado. Además, existe la posibilidad de concretar un partido amistoso adicional frente a Arabia Saudita, una opción que aún está siendo evaluada por la Federación Boliviana de Fútbol.

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