Vehículo de Carlos Palacios, jugador de Boca, aparece en operativo antidrogas en Chile

Un vehículo registrado a nombre del futbolista de Boca Juniors, Carlos Palacios, fue encontrado durante un operativo antidrogas realizado por la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile, en el que fue desarticulada una presunta organización dedicada al tráfico de drogas.

Según informó el diario chileno El Mercurio, en el procedimiento las autoridades incautaron sustancias ilícitas, dinero en efectivo, teléfonos celulares y varios vehículos, entre ellos un automóvil cuya propiedad figura a nombre del exjugador de Colo-Colo.

En el mismo operativo fue detenido Sebastián Soto Guerra, suegro de Palacios, quien es investigado por su presunta participación en la organización criminal.

El medio chileno también señala que la Fiscalía investiga el vínculo del futbolista con el inmueble allanado, ya que el contrato de alquiler estaría a nombre de la hija de Soto Guerra y los investigadores analizan si Palacios habría financiado el arriendo de la vivienda.

No obstante, Carlos Palacios no aparece como imputado en la causa. De acuerdo con El Mercurio, la Fiscalía busca establecer cómo el vehículo terminó en poder de los investigados y si ello responde a una venta sin transferencia, un préstamo u otra situación de carácter administrativo o legal.

Mientras avanzan las diligencias, las autoridades chilenas continúan reuniendo pruebas para esclarecer el funcionamiento de la presunta red de narcotráfico y determinar el grado de responsabilidad de las personas involucradas en el caso.

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