¿Se acerca el fin de Gianni Infantino en la FIFA? Esto es lo que reportan

El futuro de Gianni Infantino al frente de la FIFA atraviesa uno de sus momentos más delicados. En los últimos días, diferentes sectores del fútbol internacional comenzaron a expresar un fuerte rechazo a su gestión, impulsados por la fallida iniciativa de abrir la puerta a inversionistas privados en torneos organizados por la entidad.

De acuerdo con información difundida por la BBC y medios europeos, el descontento ha llevado a varios dirigentes a plantear una estrategia de "no cooperación" con la FIFA si Infantino decide mantenerse en el cargo. La medida, según las versiones publicadas, buscaría aumentar la presión sobre el dirigente antes del próximo proceso electoral.

La propuesta que detonó el conflicto contemplaba la creación de una empresa para gestionar participaciones en competiciones de la FIFA, un proyecto que finalmente no prosperó, pero que generó una fuerte oposición, principalmente desde la UEFA.

El malestar también se ha reflejado en algunas asociaciones nacionales. Entre ellas, la Football Association of Wales ya retiró su respaldo a una eventual nueva candidatura de Infantino, mientras que, según reportes, The Football Association podría adoptar una decisión similar. Asimismo, federaciones como las de Serbia, Suecia y Finlandia también han manifestado su rechazo al actual mandatario.

No obstante, Infantino continúa contando con apoyo en distintas regiones del mundo. Países como Marruecos, Qatar, Líbano, Kuwait y Sri Lanka mantienen su respaldo al dirigente, quien aspira a buscar la reelección en marzo de 2027.

En medio de este escenario, también surge la posibilidad de que el Consejo de la FIFA convoque una reunión extraordinaria para debatir la continuidad del presidente. De acuerdo con los estatutos del organismo, esa sesión podría celebrarse si al menos 19 de sus 37 integrantes presentan la solicitud formal.

Aunque hasta el momento no existe un proceso oficial para apartar a Infantino del cargo, la creciente presión política y el distanciamiento de varias federaciones han abierto un nuevo capítulo de incertidumbre en la conducción del fútbol mundial.

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