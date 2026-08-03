Oriente Petrolero celebró una victoria de oro en el estadio Ramón "Tahuichi" Aguilera. El conjunto albiverde derrotó por 1-0 a Nacional Potosí con un gol en los minutos finales de Nahuel Roldán, resultado que desató la euforia de los hinchas y permitió al equipo seguir escalando posiciones en el campeonato boliviano.

La jornada estuvo marcada no solo por el desenlace del partido, sino también por el estreno del renovado sistema de iluminación del escenario deportivo. Antes del inicio del compromiso, el público disfrutó de un espectáculo de luces que acompañó el regreso de las luminarias renovadas del principal estadio cruceño.

En el aspecto futbolístico, el encuentro fue muy disputado desde el comienzo. Oriente intentó asumir el protagonismo y generó algunas aproximaciones, mientras que Nacional Potosí respondió con orden y logró neutralizar gran parte de los ataques del conjunto refinero.

En la segunda mitad, la visita estuvo cerca de abrir el marcador cuando un potente remate de Maximiliano Núñez se estrelló en el travesaño, en una de las ocasiones más claras del compromiso.

Cuando el empate parecía definitivo, apareció Nahuel Roldán. En el segundo minuto del tiempo añadido, el atacante tomó el balón, avanzó con determinación y definió con un potente remate que venció al arquero rival para sellar el 1-0 definitivo.

Tras el encuentro, Roldán destacó el esfuerzo del plantel y aseguró que el equipo está respondiendo a las críticas con resultados dentro del campo de juego.

"Decían que este Oriente no iba a ganar ni se iba a hacer fuerte de local. No somos un equipo de renombre, pero partido a partido lo estamos demostrando", afirmó el futbolista.

Con este triunfo, Oriente Petrolero sumó tres puntos valiosos en la fecha 12 y alimentó la ilusión de su afición, que celebró una noche especial tanto por la victoria como por el estreno del nuevo sistema de iluminación del estadio Tahuichi Aguilera.

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