¿Se va del Real Madrid? Esto es lo último que se sabe sobre el futuro de Vinícius

El Real Madrid continúa recuperando efectivos para la temporada 2026-27. Este lunes fue el turno de Vinícius Júnior, Brahim Díaz y Bernardo Silva, quienes se integraron a la disciplina del primer equipo después de finalizar sus vacaciones tras el Mundial.

Como parte del protocolo habitual, los tres jugadores iniciaron la jornada con los exámenes médicos en las instalaciones del Hospital Blua Sanitas Valdebebas. Posteriormente, se trasladaron a la ciudad deportiva del club para completar su primera sesión de entrenamiento bajo la dirección del técnico portugués José Mourinho.

La vuelta de Vinícius Júnior se produce en un momento clave. El atacante brasileño, cuya selección fue eliminada en los octavos de final del Mundial, afronta una campaña marcada por las dudas sobre su futuro, ya que su contrato con el conjunto madridista expira en junio de 2027. Si no alcanza un acuerdo para renovar, desde enero del próximo año podrá negociar libremente con cualquier otro club.

Por su parte, Brahim Díaz regresó a los entrenamientos tras disputar la Copa del Mundo con Marruecos, selección que concluyó su participación en los cuartos de final. El atacante, que celebró su cumpleaños número 27, el pasado 12 de julio, ya trabaja junto al resto del plantel de cara al inicio del nuevo curso.

La principal novedad fue la presencia de Bernardo Silva. El mediocampista portugués realizó su primera práctica como futbolista del Real Madrid, luego de cerrar su etapa en el Manchester City al finalizar su contrato y convertirse en uno de los refuerzos más importantes del equipo para esta temporada.

Con estas incorporaciones, José Mourinho sigue sumando piezas a su plantel mientras el Real Madrid intensifica su preparación con el objetivo de afrontar una nueva campaña en la que buscará volver a competir por todos los títulos.

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