Un hecho poco común sorprendió a todos los presentes en un partido del fútbol juvenil brasileño. Una guacamaya azul y amarilla irrumpió en medio del encuentro entre Flamengo y Ceará, generando una pausa inesperada en el compromiso disputado en la Granja Comary, instalaciones de entrenamiento de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

El curioso episodio ocurrió durante el primer tiempo, cuando el ave apareció sobrevolando el terreno de juego a pocos metros de los futbolistas. El defensor del Flamengo, Valmir, fue uno de los jugadores que más cerca estuvo del animal y, al percibir que podía acercarse a su cabeza, reaccionó lanzándose al césped para evitar cualquier golpe.

La escena provocó sorpresa entre los protagonistas del partido y el público, mientras el árbitro decidió detener las acciones durante unos instantes hasta que la guacamaya dejó el campo y regresó hacia la zona de vegetación cercana.

Según reportes de medios brasileños, el jugador del conjunto carioca no sufrió lesiones ni fue golpeado por el ave, pese a que las imágenes rápidamente se difundieron en redes sociales con versiones exageradas sobre lo ocurrido.

Tras la curiosa interrupción, el partido continuó y terminó con victoria de Ceará por 2-1. Flamengo había tomado la ventaja con un gol de Deivid Lucas, pero el equipo del nordeste logró darle vuelta al marcador gracias a las anotaciones de André Luís y Kayck Pará.

El encuentro correspondía a la definición por el tercer puesto de la Copa de Brasil Sub-15, torneo organizado por la CBF con la participación de 32 equipos de las categorías inferiores más importantes del país.

Más allá del resultado, la aparición de la guacamaya quedó como la imagen más llamativa de la jornada y se convirtió en uno de los momentos más curiosos del fútbol brasileño juvenil.

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