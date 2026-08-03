¿Qué le pasó a Bolívar? Restrepo dio su explicación tras caer ante Always Ready

El director técnico de Bolívar, Alejandro Restrepo, analizó la derrota por 1-0 frente a Always Ready y reconoció que el desgaste físico acumulado por la competencia internacional, los constantes viajes y la altura de El Alto fueron factores que afectaron el rendimiento de su equipo.

Tras el encuentro disputado en el estadio Municipal de El Alto, el estratega colombiano explicó que el plantel sintió el esfuerzo de las últimas semanas, especialmente al disputar un compromiso en una ciudad ubicada a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar.

"Al final obviamente que se nota el cansancio. Estamos jugando a 4.150 metros de altura y venimos de donde vivimos y entrenamos", manifestó el entrenador.

En el aspecto futbolístico, Restrepo sostuvo que Bolívar esperaba un partido cerrado y que el plan era aprovechar el desarrollo del encuentro para introducir variantes ofensivas en la segunda mitad. Sin embargo, las circunstancias cambiaron el panorama.

El técnico reveló que dos modificaciones obligadas en la zona defensiva alteraron la estrategia prevista, ya que el cuerpo técnico tenía planificado reforzar el mediocampo y el ataque para buscar la victoria.

Asimismo, reconoció el mérito de Always Ready por aprovechar una pérdida de balón en la mitad de la cancha, acción que terminó en el gol de Pablo Lima, suficiente para cortar una racha de diez enfrentamientos sin derrotar a Bolívar.

Pese al resultado adverso, Restrepo aseguró que el equipo debe pasar rápidamente la página, ya que tendrá un nuevo compromiso entre semana, al que calificó como otra "final" en la temporada.

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