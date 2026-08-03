Reportan que Infantino le pide ayuda a Trump para seguir en la FIFA

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se encuentra en el centro de una nueva controversia luego de que medios estadounidenses informaran que habría buscado el respaldo de la administración del presidente Donald Trump en medio de cuestionamientos relacionados con su gestión al frente del organismo rector del fútbol mundial.

De acuerdo con un reporte publicado por el New York Post, que cita fuentes cercanas al caso, Infantino habría intentado establecer contactos con miembros del Gobierno estadounidense después de que no prosperara un plan para comercializar una participación en los derechos comerciales de la Copa del Mundo. Según esa versión, el dirigente buscaría fortalecer su posición de cara a su continuidad en la presidencia de la FIFA.

No obstante, la información fue matizada posteriormente por la agencia Reuters, que indicó que el Departamento de Estado de Estados Unidos negó que exista una reunión programada entre Infantino y el secretario de Estado, Marco Rubio. De esta manera, uno de los principales puntos del reporte inicial fue desmentido por fuentes oficiales.

Hasta el momento, la FIFA no ha emitido un pronunciamiento público sobre las versiones difundidas, mientras que tampoco se ha confirmado que el dirigente haya solicitado formalmente apoyo político a la administración estadounidense.

La información surge en un contexto de presión sobre la dirigencia del máximo organismo del fútbol, en momentos en que el futuro de Infantino vuelve a ser objeto de especulaciones. Sin embargo, por ahora, las versiones sobre un supuesto respaldo de la administración Trump o reuniones privadas con altos funcionarios estadounidenses no han sido confirmadas oficialmente.

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