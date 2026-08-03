El boxeo irlandés vive momentos de incertidumbre por la delicada situación de Lee Reeves, quien continúa hospitalizado tras sufrir un fuerte nocaut durante su combate frente a Gary Cully, disputado en el 3Arena de Dublín.

El dramático episodio ocurrió cuando restaban apenas segundos para finalizar el décimo y último asalto. Reeves recibió un contundente golpe que lo envió a la lona, perdiendo el conocimiento y obligando al ingreso inmediato del personal médico, que lo atendió sobre el cuadrilátero antes de trasladarlo de urgencia a un centro hospitalario.

La promotora Queensberry Promotions confirmó posteriormente que el púgil permanece internado en estado crítico, pero estable, mientras continúa bajo observación médica. La empresa indicó que será en los próximos días cuando se conozcan mayores detalles sobre su evolución clínica.

El promotor Frank Warren lamentó lo ocurrido y envió un mensaje de apoyo al boxeador y a su familia. Además, recordó que este tipo de situaciones reflejan los riesgos que asumen los deportistas cada vez que suben al ring.

El rival de Reeves, Gary Cully, también expresó su solidaridad tras conocer el estado del boxeador. El vencedor del combate destacó la entrega de su oponente y aseguró que demostró un nivel superior al esperado durante una pelea muy exigente.

Con una trayectoria profesional de 16 victorias, dos derrotas y 11 triunfos por nocaut antes de este combate, Lee Reeves afronta ahora la pelea más importante de su vida, mientras familiares, aficionados y figuras del boxeo esperan noticias alentadoras sobre su recuperación.

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