El agónico triunfo de Oriente Petrolero sobre Nacional Potosí desató la celebración de los hinchas albiverdes en el estadio Ramón "Tahuichi" Aguilera. Tras el pitazo final, la afición valoró los tres puntos obtenidos gracias al gol de Nahuel Roldán, aunque también reconoció que el equipo aún tiene margen para mejorar.

Varios seguidores coincidieron en que la victoria permitió confirmar el crecimiento mostrado por el plantel en sus recientes presentaciones como visitante, pero señalaron que el desafío ahora es consolidar ese rendimiento en condición de local.

"Había que confirmar lo que se hizo de visitante y se pudo hacer. De local hay que proponer más, todavía nos falta un poco de juego", expresó uno de los aficionados al término del compromiso.

Pese a reconocer que el funcionamiento del equipo aún no es el ideal, los orientistas destacaron la entrega de los jugadores y aseguraron que lo más importante era volver a sumar de a tres.

"El equipo está intentando, está mejorando. Ojalá sea por el bien de todos los orientistas", comentó otro seguidor, quien confía en que el conjunto refinero mantenga su crecimiento en las próximas fechas.

El gol de Nahuel Roldán, convertido en el epílogo del encuentro, fue celebrado con euforia por los presentes, quienes admitieron que el desenlace llegó cuando el partido parecía encaminado al empate.

"Fue una victoria sufrida, pero lo importante es que ganamos. Aunque sea 1-0, nos vamos contentos", afirmó un hincha, mientras otro resumió el sentir de la afición con una frase: "Sabíamos que íbamos a ganar. Oriente, Oriente".

Con este resultado, Oriente Petrolero continúa escalando posiciones en el campeonato y renueva la ilusión de sus hinchas, que esperan que el equipo mantenga el buen momento y siga acercándose a los primeros lugares de la tabla.

Mira la programación en Red Uno Play