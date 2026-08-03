¿Qué dijeron Florentín y Villegas tras el triunfo 1-0 de Oriente sobre Nacional?

El triunfo de Oriente Petrolero por 1-0 sobre Nacional Potosí, con gol de Nahuel Roldán, dejó diferentes sensaciones en los entrenadores de ambos equipos. Mientras Gustavo Florentín celebró una victoria que considera importante para fortalecer al plantel refinero, Eduardo Villegas expresó su frustración por un resultado que, a su criterio, no reflejó lo ocurrido en el terreno de juego.

El estratega de Nacional Potosí sostuvo que su equipo realizó un partido sólido desde el aspecto táctico y logró neutralizar gran parte del juego ofensivo del conjunto cruceño.

"Teníamos el partido más o menos controlado. Oriente llegaba, pero no con claridad. Habíamos cortado todos los circuitos de generación de fútbol", afirmó Villegas, quien además destacó el compromiso de sus dirigidos pese a la derrota.

El entrenador también reconoció que el golpe fue duro para el plantel, aunque prefirió valorar el esfuerzo realizado y la disciplina táctica mostrada durante el compromiso.

Por su parte, Gustavo Florentín destacó que el triunfo representa un premio al trabajo de sus futbolistas, quienes, según explicó, han debido afrontar situaciones difíciles desde su llegada al club.

El técnico paraguayo reveló que, una vez asumió el cargo, se encontró con diversos inconvenientes internos que no conocía previamente, aunque aseguró que el grupo ha respondido con profesionalismo y compromiso.

"Nos hemos enterado de muchas cosas al llegar. No sé si faltó mayor comunicación o las cosas ocurrieron después de nuestra llegada, pero los jugadores le han puesto el pecho a la situación", señaló.

Florentín también resaltó la comunicación constante que mantiene con el plantel y calificó como meritorio el esfuerzo realizado por sus dirigidos para conseguir tres puntos que permiten a Oriente Petrolero seguir escalando posiciones en el campeonato.

Con la victoria en el estadio Ramón "Tahuichi" Aguilera, el cuadro albiverde sumó un nuevo triunfo en la fecha 12 del torneo boliviano, mientras Nacional Potosí regresó a casa con la sensación de haber realizado un buen planteamiento, pero sin lograr reflejarlo en el marcador.

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